Россиянам рассказали, как смех влияет на гормональный фон

Смех — это мощный биохимический процесс, который снижает уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина. Об этом в интервью RT сообщил психиатр Евгений Кульгавчук.

«Одновременно выбрасываются эндорфины (естественные обезболивающие, вызывающие чувство легкой эйфории) и дофамин (гормон удовольствия и вознаграждения, дающий чувство удовлетворения)», — отметил врач.

Кроме того, по его словам, смех сперва активизирует, а затем расслабляет практически все группы мышц. Также улучшается эластичность сосудов и повышается иммунитет.

Ученые Пермского Политеха до этого объяснили, как возникает смех, зачем он нужен и в каких случаях может сигнализировать о проблемах.

Эксперты отмечают, что когда человек слышит что-то смешное, в мозге одновременно включаются несколько систем. Миндалевидное тело оценивает ситуацию как безопасную, кора анализирует смысл, а затем запускается моторная реакция — сокращаются мышцы лица и диафрагмы, меняется дыхание и пульс. Смех также тесно связан с «зеркальными нейронами» — именно они делают его заразительным.

