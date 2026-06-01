Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Воробьев сообщил о благоустройстве четырех общественных пространств в Люберцах

Парк «Дружба» у озера Черное принял 400 тысяч гостей с момента открытия
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Люберцах до конца года благоустроят четыре общественных пространства. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 2026 году завершат работы в Летнем парке, на территории у Мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке «Лесная опушка» и сквере на ул. Дружбы в Люберцах. На следующий год запланировано обновление Кореневского и Красковского карьеров, Центрального парка сквера Победы у Верхнего пруда в Дзержинском и зоны отдыха «Набережная Дзержинского карьера».

Глава региона посетил парк «Дружба» рядом с оз. Черное. Проект реализовали совместно с правительством Москвы. Пространство объединило московский район Некрасовка и микрорайон Зенино в Люберцах.

«Сегодня приехали на благоустроенную территорию, которую мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы. Назвали ее символично – парк «Дружба», — сказал Воробьев.

По его словам, на территории проживает порядка 160 тыс. человек. При этом запрос жителей обустроить пространство у озера и связать Москву с Подмосковьем пешеходным мостом оказался высоким.

«Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим – у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывало около 400 тыс. гостей. Также в 2027 году планируем построить в мкр. Зенино физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и двумя тренажерными залами», — сказал губернатор.

В рамках программы благоустройства Подмосковья в этом году планируется обновить более 70 общественных пространств. Это лесопарки, парки, пешеходные зоны, набережные, скверы и другие площадки. Также работы охватят 56 малых скверов.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!