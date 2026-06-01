Воробьев сообщил о благоустройстве четырех общественных пространств в Люберцах

Парк «Дружба» у озера Черное принял 400 тысяч гостей с момента открытия

В Люберцах до конца года благоустроят четыре общественных пространства. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 2026 году завершат работы в Летнем парке, на территории у Мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке «Лесная опушка» и сквере на ул. Дружбы в Люберцах. На следующий год запланировано обновление Кореневского и Красковского карьеров, Центрального парка сквера Победы у Верхнего пруда в Дзержинском и зоны отдыха «Набережная Дзержинского карьера».

Глава региона посетил парк «Дружба» рядом с оз. Черное. Проект реализовали совместно с правительством Москвы. Пространство объединило московский район Некрасовка и микрорайон Зенино в Люберцах.

«Сегодня приехали на благоустроенную территорию, которую мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы. Назвали ее символично – парк «Дружба», — сказал Воробьев.

По его словам, на территории проживает порядка 160 тыс. человек. При этом запрос жителей обустроить пространство у озера и связать Москву с Подмосковьем пешеходным мостом оказался высоким.

«Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим – у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывало около 400 тыс. гостей. Также в 2027 году планируем построить в мкр. Зенино физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и двумя тренажерными залами», — сказал губернатор.

В рамках программы благоустройства Подмосковья в этом году планируется обновить более 70 общественных пространств. Это лесопарки, парки, пешеходные зоны, набережные, скверы и другие площадки. Также работы охватят 56 малых скверов.