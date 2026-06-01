Проект «Корпорация добра» победил в номинации премии Silver Mercury 2026

Пользователи «Корпорация добра» выполнили 28 295 добрых дел за три месяца

Проект «Корпорация добра» благотворительной программы ДоброFON стал победителем номинации «Лучшая общественно значимая маркетинговая кампания» премии Silver Mercury 2026. Об этом сообщает пресс-служба Fonbet.

Вручение ежегодной премии креативных и маркетинговых коммуникаций состоялось в Москве.

В данной номинации оценивали маркетинговые кампании коммерческих брендов. Во внимание принималась реализация бизнес-целей, объединенных с решением общественно значимых задач — социальных, экологических, культурных или образовательных. Также оценивалась коммуникационная стратегия. Она должна была не только вызвать внимание и эмоциональный отклик, но и приносить пользу обществу.

Проект «Корпорация добра» представляет собой геймифицированную платформу. Она превращает благотворительность в понятный и вовлекающий пользовательский опыт. Пользователи становились «сотрудниками» корпорации, выполняли задания, получали «опыт» и «зарплату», которую обменяли на реальные призы.

Платформу запустили в августе 2025 года. За три месяца его работы более 30 млн рублей было направлено на благотворительность. На платформе зарегистрировались 10 160 человек, участники выполнили 28 295 добрых дел, а также провели более 20 офлайн-мероприятий по всей стране. Зоны «Корпорации Добра» офлайн посетили 5326 человек. Также создали мини-сериал из 14 серий с Сергеем Буруновым об абсурдных офисных буднях.

У «Корпорации Добра» работали пять департаментов: адаптивный спорт, массовый спорт, детский спорт, профессиональный спорт, доступная спортивная среда. Пользователь выбирал департамент и становился соучастником реализации реальных проектов. Участники следили за реализацией социальных инициатив, получали уникальные задания и контент от амбассадоров.