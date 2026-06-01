Проект «Корпорация добра» победил в номинации премии Silver Mercury 2026

Проект «Корпорация добра» благотворительной программы ДоброFON стал победителем номинации «Лучшая общественно значимая маркетинговая кампания» премии Silver Mercury 2026. Об этом сообщает пресс-служба Fonbet.
Вручение ежегодной премии креативных и маркетинговых коммуникаций состоялось в Москве.
В данной номинации оценивали маркетинговые кампании коммерческих брендов. Во внимание принималась реализация бизнес-целей, объединенных с решением общественно значимых задач — социальных, экологических, культурных или образовательных. Также оценивалась коммуникационная стратегия. Она должна была не только вызвать внимание и эмоциональный отклик, но и приносить пользу обществу.
Проект «Корпорация добра» представляет собой геймифицированную платформу. Она превращает благотворительность в понятный и вовлекающий пользовательский опыт. Пользователи становились «сотрудниками» корпорации, выполняли задания, получали «опыт» и «зарплату», которую обменяли на реальные призы.
Платформу запустили в августе 2025 года. За три месяца его работы более 30 млн рублей было направлено на благотворительность. На платформе зарегистрировались 10 160 человек, участники выполнили 28 295 добрых дел, а также провели более 20 офлайн-мероприятий по всей стране. Зоны «Корпорации Добра» офлайн посетили 5326 человек. Также создали мини-сериал из 14 серий с Сергеем Буруновым об абсурдных офисных буднях.
У «Корпорации Добра» работали пять департаментов: адаптивный спорт, массовый спорт, детский спорт, профессиональный спорт, доступная спортивная среда. Пользователь выбирал департамент и становился соучастником реализации реальных проектов. Участники следили за реализацией социальных инициатив, получали уникальные задания и контент от амбассадоров.