Фонд «Бумажная птица» опубликовал видеопроект о детях с заболеваниями

Фонд «Бумажная птица» выпустил видеопроект «Манифест жизни». Авторы рассказали о жизни детей и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Проект, представляющий собой серию коротких видео, создавался при участии детей, родителей, врачей и известных людей. В роликах разные люди прочитали по несколько строк одного текста. Из фрагментов сложилось общее высказывание о том, что жизнь происходит сейчас и ее нельзя откладывать на потом.

«Мы часто измеряем жизнь годами, датами и большими событиями. Но на самом деле она складывается из моментов. Из людей рядом, любимой музыки, смеха, объятий, разговоров, мечтаний и надежд», — отметили в фонде.

Как подчеркивают авторы, манифест стал попыткой собрать подобный моменты в целостное большое высказывание о жизни, которая продолжается здесь и сейчас.

В проекте приняли участие музыканты Елка, IOWA и Ваня Дмитриенко. К ним присоединились основатель «Бумажной птицы» протоиерей Александр Ткаченко, капитан команды «Что? Где? Когда?» Алена Повышева, медиапроект Piterville, программист Иван Бакаидов, актрисы Евгения Глотова и Юлия Миронова. Также в съемках участвовали врачи, сотрудники фонда, родители, дети и молодые взрослые с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Проект выпустили ко Дню защиты детей. Полный ролик опубликовали в социальных сетях и на сайте фонда.

 
