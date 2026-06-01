Россиянам объяснили, как хайп вокруг ИИ вынуждает терять деньги

Популярность искусственного интеллекта и создаваемый хайп вокруг этой темы делают современные технологии удобным инструментом в руках мошенников. Россиян вовлекают в «инвестирование», заставляют их становиться дропперами, совладельцами несуществующих компаний, объяснил в беседе с RT председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Схем мошенничества с использованием ИИ очень много – это и классические обманы – например, когда пользователям предлагают купить долю в компании или инвестировать в стартап. Также активно применяется вовлечение россиян в работу несуществующих компаний, которые якобы берут донорами действующие российские бизнесы. На самом деле это лишь предлог для вербовки людей, которых привлекают к дропперству и правонарушениям, подчеркнул специалист.

Беддеров призвал всегда тщательно проверять подобные сообщения, подчеркнув, что они должны настораживать.

«[Следует] обращать внимание на само предложение, которое озвучивается, и проверять ту организацию, которая это предложение дает. Смотреть ее реквизиты, юрисдикцию ее нахождения и тому подобное», — пояснил киберэксперт.

Он предупредил, что очень часто инструментом преступников становится всем известный ChatGPT – его используют для распространения вредоносных ПО и переброски на фишинговые сайты. Происходит это под предлогом перехода на легитимный домен, с которого пользователи попадают на мошеннический ресурс, заключил Бедеров.

