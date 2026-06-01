«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир 1 июня с новым сообщением. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 16:04 по мск станция передала сообщение: «НЖТИ 67410 СОРТОТЮК 5846 3848».

В воскресенье, 31 мая, в эфире радиостанции прозвучало сообщение со словом «тяжомаис». До этого станция выходила на связь 28 мая, передав слова «власяничный», «вигвам», «оттягивание» и «паранойя».

В мае радиостанция выходила в эфир несколько раз. 4 мая прозвучало сообщение со словом «минусовый» и в этот же день станция выдала слово «плавбаза». 7 мая радиостанция передала поэтичное — «рифмоплет», а 11 мая — сообщение со словом «головчатый».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

