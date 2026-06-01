В Подмосковье запустили движение по новому участку ЮЛА

В Подмосковье открыли участок ЮЛА от Егорьевского шоссе до трассы М-12
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Подмосковье открыли новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Трасса длиной 23 км облегчит жителям путь от Ленинского округа до Балашихи, значительно сократив время на дорогу и снизив вероятность заторов. Движение автомобилей сегодня запустил глава региона Андрей Воробьев.

«Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономики участки ЮЛА. Потому что подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям», — цитирует 360.ru губернатора.

Он напомнил, что скоростная магистраль от Володарского шоссе до М-12 позволит на 30 % разгрузить поток машин, следующий с МКАД, а также трасс М-2, М-4, М-5, Каширского шоссе и других улиц.

Воробьев подчеркнул, что каждый новый участок будущей трассы позволят значительно снизить нагрузку на дороги и разгрузить их — например, на проспекте Октябрьский в Люберцах или Егорьевском шоссе, где до этого очень часто случались заторы. Благодаря этому люди будут экономить время на дорогу на работу, в школу и обратно, подчеркнул глава области.

На сегодняшний день в регионе строительство ЮЛА — это самый масштабный концессионный проект, который реализуется на средства местного и федерального бюджетов. Всего трасса общей длиной 45 км охватит четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Помимо этих населённых пунктов, эффект от строительства дороги почувствуют жители Жуковского и Раменского.

Сейчас готовность трассы составляет 87 %, строительство которой ведётся в рамках нацпроекта. Запустить магистраль — альтернативу МКАД планируется в сентябре текущего года, что улучшит условия жизни для 3,5 млн жителей региона. По прогнозам, к этому времени суточный трафик на трассе составит около 40 тыс. автомобилей.

Напомним, в марте запустили движение по новому участку ЮЛА от посёлка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Это пятикилометровая бессветофорная дорога, которая повысила комфорт жителей в Люберцах и Раменском, а также практически вдвое ускорила дорогу до трассы М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе.

