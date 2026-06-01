Педиатр рассказала, сколько хлеба можно съесть ребенку без вреда для здоровья

Педиатр Павловская: детям от 3 до 7 лет можно есть до 130 граммов хлеба в день

Хлеб можно есть детям с первого года жизни. Однако важно придерживаться безопасной нормы. Об этом aif.ru рассказала ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Елена Павловская.

Специалист подчеркнула, что хлеб богат витаминами, растительным белком и пищевыми волокнами. Этот полезный продукт можно давать малышам уже с первого года жизни — по 10-20 граммов в день. Детям от 3 до 7 лет рекомендуется употреблять не более 130 граммов хлеба в сутки, а школьникам — до 300 граммов.

По словам врача, детям можно есть кусок хлеба как с каждым приемом пищи, так и в виде бутерброда. Однако важно добавлять в него нежирные продукты. Рекомендуется отдавать предпочтение сыру, отварному мясу или птице, а также нежирной вареной колбасе.

«Лучше не сочетать сыр и колбасу вместе, а вот хлеб со сливочным маслом и сыром вполне допустим. Если хочется с чем-то сладким, то можно предложить не слишком сладкий джем, варенье, но дозированно — один такой бутерброд в день. Горячие бутерброды с сыром тоже допускаются, а вот майонез, кетчуп и прочие соусы на хлебе — совершенно нездоровое питание», — подчеркнула педиатр.

Она добавила, что бутерброды не следует употреблять всухомятку, а также не использовать их в качестве полноценной замены завтрака или перекуса.

Руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова до этого рассказала «Газете.Ru», что утверждение о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба, — самое частое заблуждение пациентов диетолога. По ее словам, важно правильно выбрать продукт, ориентируясь на калорийность и состав изделия.

