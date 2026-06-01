Психолог объяснил, когда страдания после расставания становятся угрозой

Расставание для некоторых людей становится не просто концом отношений, а потерей собственной опоры и смысла жизни. Как отметил в беседе с РИАМО доктор психологических наук Дмитрий Ягудин, психика в таких случаях может перейти в режим паники: вернуть, удержать, наказать, не дать уйти.

По его словам, часто это происходит у людей с тревожной привязанностью, низкой переносимостью отвержения, нарциссической уязвимостью, пограничной эмоциональной нестабильностью или привычкой все контролировать. Однако в некоторых случаях речь уже идет о серьезном психическом расстройстве, требующем обращения к специалисту.

«Страдать после расставания — нормально. Плакать, скучать, злиться, ревновать, возвращаться мыслями — нормально. Ненормально, когда человек начинает нарушать границы другого: преследовать, угрожать, шантажировать, вторгаться в личную жизнь, проверять, караулить, мстить, использовать любые инструменты давления», — сказал Ягудин.

Согласно результатам недавнего исследования девелопера Level Group, 15% опрошенных россиян не разъезжаются с экс-партнером сразу после завершения отношений из-за невозможности оплачивать полную стоимость аренды квартиры по отдельности. Еще 7% бывших возлюбленных продолжают жить вместе в общей собственности до ее продажи или раздела.

