Психолог объяснила пользу выполнения работы по дому в детстве

Выполнение работы по дому помогает детям вырасти более успешными. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Светлана Качмар.

Специалист объяснила, что у ребенка, который с выполняет домашние обязанности, формируется навык ответственности. Благодаря этому в будущем он становится более успешным и удовлетворенным собственной жизнью.

«Так получается, что какие-то регулярные домашние обязанности чаще достаются девочкам. Ты тренируешь мышцу ответственности. Если тебе дали какое-то дело, ты несешь ответственность», — подчеркнула психолог.

По ее словам, ребенок осознает, что последствия своих действий ему придется каким-либо образом компенсировать.

Дизайнер интерьера Наталья Соло до этого говорила, что рождение ребенка меняет требования к жилью, так как некоторые особенности квартиры могут негативно влиять на безопасность, качество сна и здоровье малыша. По ее словам, одной из главных проблем городских квартир является высокий уровень шума. Однако его можно снизить с помощью продуманной организации пространства. Для этого детскую зону стоит расположить на максимальном удалении от входной двери, кухни и гостиной.

Ранее россиян предупредили об опасности популярных трендов в родительстве.