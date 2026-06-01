Россиянам рассказали, как грамотно погасить любой конфликт

Врач Краашкина: во время конфликта важно не терять контроль над эмоциями
Большинство ссор можно предотвратить, если управлять не только ситуацией, но и собой. Ключевая задача — не доказать свою правоту, а не дать эмоциям взять верх. Короткая пауза, глубокий вдох, замедление голоса и движений помогают включить рациональное мышление. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Спокойствие, по ее словам, часто «заражает» собеседника: он тоже начинает говорить тише.

Специалист посоветовала сначала дать человеку высказаться и переформулировать его позицию вопросом: «Правильно ли я понимаю, что тебя злит это?» — это снизит напряжение. Затем стоит изложить свою точку зрения, опираясь на факты, а не на обвинения. Лучшая стратегия — не победа любой ценой, а поиск решения, где каждый что-то уступает и что-то получает, считает эксперт.

Мирное разрешение конфликта — это не умение промолчать и проглотить обиду, а способность спокойно выдержать свои и чужие эмоции, выслушать собеседника и найти рабочее решение, подытожила Крашкина.

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина до этого говорила, что полностью избежать бытовых конфликтов в паре невозможно, однако есть два способа снизить их количество: во-первых, изначально обсудить нормы и правила уклада жизни, во-вторых, уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху в моменте, когда быт становится обыденностью.

Ранее родителей предупредили об опасности конфликтов взрослых для ребенка.

 
