Эксперты назвали признаки эмоционального истощения на работе

Психолог Левина: тревожность в коллективе проявляется через коммуникацию
Нестабильность на рынке труда и разговоры о массовых сокращениях приводят к тому, что сотрудники все чаще сталкиваются с эмоциональным истощением и хроническим стрессом. На фоне такого настроения снижается эффективность работы, а также страдает качество коммуникации в коллективе. Поэтому особенно важно вовремя распознать признаки выгорания. Об этом газете «Известия» рассказали психолог Алина Левина и директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина.

По словам Ворониной, одним из главным признаков тревожности становится атмосфера в коллективе, которая оказывает влияние на коммуникацию. Работники обсуждают не задачи, а интонации, скрытые смыслы и поведение других коллег. При этом в рабочих чатах появляется все больше резких ответов, а любые изменения провоцируют чрезмерно сильную реакцию.

«Одной из главных ошибок является молчание руководства в кризисные периоды. Отсутствие информации заставляет сотрудников самостоятельно додумывать происходящее, что только усиливает тревогу и снижает эффективность работы. Даже негативные новости, как правило, воспринимаются спокойнее, чем полная неопределенность», — объяснила эксперт.

Левина подчеркнула, что в кризисной ситуации стресс считается нормальной реакцией психики. Однако проблемы начинаются тогда, когда напряжение перерастает в постоянное истощение.

По словам психолога, на проблему указывает состояние, при котором отдых перестает помогать восстанавливать силы, а человек просыпается с утра таким же уставшим, как и перед сном. Другим признаком является зацикленность на негативной информации, например постоянное чтение новостей, прокручивание худших сценариев и неумение переключиться на реальные действия.

Специалист подчеркнула, что при хронической тревоге люди хуже воспринимают информацию и болезненнее реагируют на разговоры о будущем. При этом фразы вроде «не паникуй» могут лишь усилить конфликт, так как человек начинает чувствовать обесценивание собственных переживаний.

Нейропсихолог Светлана Колобова до этого предупреждала, что попытка быть продуктивным 24/7 может привести к выгоранию, поскольку такая нагрузка потребует качественного восстановления. По ее словам, при хроническом недосыпе снижается активность префронтальной коры, поэтому люди начинают застревать в рутине. Со временем такой режим приведет к тревожности и проблемам со сном.

