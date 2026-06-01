Ветеринар назвал признаки старения домашних питомцев

Ветеринар Цыпленков: ухудшение состояния зубов может говорить о старении питомца
Ухудшение состояния глаз, зубов и шерсти могут быть первыми признаками старения домашних животных, они могут быть заметны уже к восьми-девяти годам. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, в этом возрасте организм питомца требует более тщательного контроля и коррекции рациона.

«Признаками старения у кошек и собак являются помутнение хрусталика глаза, которое становится заметно примерно с девяти лет, а также увеличение зубного камня. Кроме того, у некоторых животных появляется седина — волосы на мордочке, вокруг носа и на губах, начинают седеть», — пояснил Цыпленков.

Он отметил, что с возрастом у животных меняется и физическая форма — их мышцы теряют тонус, шерсть становится тусклой. Это может происходить на фоне сбоя в работе внутренних органов, в частности печени. К 14 годам многие собаки также начинают терять слух, добавил эксперт.

Чтобы поддержать качество жизни кошек и собак, ветеринар призвал проходить ежегодную диспансеризацию и следить за их состоянием.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что собак нельзя обливать в жару, если они перегрелись в жаркую погоду, поскольку это может вызвать отек легких.

