Россиянок предупредили о серьезной опасности солярия

Посещение солярия может спровоцировать необратимые изменения в структуре кожи и увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Она подчеркнула, что искусственный ультрафиолет признан мировым медицинским сообществом безусловным фактором вреда.

«Солярий признан вредным для кожи во всем мире. Он ускоряет старение кожи, и существует достаточно научных исследований, доказывающих, что регулярное посещение солярия в молодом возрасте является явным предиктором меланомы — самого злокачественного заболевания кожи», — сказала Галлямова.

По ее словам, тревогу у врачей вызывает то, что в России эта сфера не регулируется на законодательном уровне. Она отметила, что во многих странах доступ к соляриям разрешен с 18 лет, при этом в РФ возраст начала посещений не ограничен. Кроме того, остается открытым вопрос технического состояния оборудования, добавила эксперт. Для контроля ситуации она предложила также ввести паспорт посещений, чтобы человек не увлекался загаром.

Американские исследователи до этого установили, что использование соляриев почти в три раза увеличивает риск развития меланомы — самой агрессивной формы рака кожи. Они впервые выяснили, какие именно мутации в ДНК вызывают ультрафиолетовые лампы.

Ранее сообщалось, что зависимая от солярия девушка не может перестать туда ходить.