Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Физик рассказала о шаровой молнии в Мытищах

Физик Репина: в Подмосковье вполне могла быть шаровая молния
Telegram-канал Москва с огоньком

Шаровая молния, которую видели в Мытищах Московской области, могла возникнуть в условиях сильной грозы. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы имени Обухова РАН Ирина Репина в беседе с «Лентой.ру».

«Почему бы и нет? Конечно, могло. Это достаточно редкое явление, обычно встречается при очень сильных грозах или когда сильно наэлектризована атмосфера. Если вчера условия были — ну вполне. И в Подмосковье они тоже встречаются», — сказала она.

По словам специалиста, природа шаровой молнии до сих пор не изучена. Вероятнее всего, это — электрическое явление.

Минувшей ночью в небе над подмосковными Мытищами, предположительно, засняли шаровую молнию. На кадрах видно, что местные жители снимали ночное небо во время грозы, когда увидели, что к ним медленно приближается светящийся шар. Очевидцы задались вопросом: «Что это: НЛО или шаровая молния?»

На видео действительно можно рассмотреть яркий шар, который летит на достаточно медленной скорости и в процессе полета меняет цвет.

Ранее россиянам рассказали о природе шаровой молнии.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!