Физик рассказала о шаровой молнии в Мытищах

Шаровая молния, которую видели в Мытищах Московской области, могла возникнуть в условиях сильной грозы. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы имени Обухова РАН Ирина Репина в беседе с «Лентой.ру».

«Почему бы и нет? Конечно, могло. Это достаточно редкое явление, обычно встречается при очень сильных грозах или когда сильно наэлектризована атмосфера. Если вчера условия были — ну вполне. И в Подмосковье они тоже встречаются», — сказала она.

По словам специалиста, природа шаровой молнии до сих пор не изучена. Вероятнее всего, это — электрическое явление.

Минувшей ночью в небе над подмосковными Мытищами, предположительно, засняли шаровую молнию. На кадрах видно, что местные жители снимали ночное небо во время грозы, когда увидели, что к ним медленно приближается светящийся шар. Очевидцы задались вопросом: «Что это: НЛО или шаровая молния?»

На видео действительно можно рассмотреть яркий шар, который летит на достаточно медленной скорости и в процессе полета меняет цвет.

