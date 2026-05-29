Бывшему начальнику ФСИН по Башкирии вынесли приговор за сбор денег с подчиненных

Экс-глава ФСИН по Башкирии получил 6 лет колонии за сбор премий с подчиненных

В Башкирии осудили бывшего начальника регионального управления ФСИН, его заместителя и главного экономиста. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Экс-руководитель получил шесть лет колонии общего режима. Заместитель приговорен к пяти годам, главный экономист — к четырем. Всех троих лишили специальных званий и запретили занимать должности в органах исполнения наказания на срок от двух до двух с половиной лет.

«Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и пособничестве в его совершении», — сообщили в СК.

Следствие установило, что в октябре и ноябре 2024 года начальник управления вместе с заместителем, главным экономистом и начальником финансово-экономического отдела организовал принудительный сбор части премий с подчиненных. Деньги держали в неофициальном фонде. Их тратили на хозяйственно-бытовые нужды и представительские расходы управления. Соучастники готовили приказы на выплату премий, собирали наличные и хранили их, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что экс-главу туберкулезной больницы ФСИН в Челябинской области будут судить по делу о превышении полномочий и получении взяток на сумму свыше 230 тысяч рублей.

Ранее главу департамента Минтранса России арестовали по делу о взятке.