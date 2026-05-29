Названа сумма ущерба по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Сумма ущерба по нескольким эпизодам превышения должностных полномочий по уголовному делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко оценен почти в 150 млн рублей. Об этом заявила представитель стороны гособвинения в суде, пишет ТАСС.

«Преступные действия Нестеренко по ненадлежащему контролю за своевременным и полным исполнением подрядчиком работ по контракту в установленный срок, приемке и оплате за счет бюджетных средств как фактически не выполненных, так и фиктивно завышенных в стоимости работ, повлекли тяжкие последствия в виде причинения департаменту строительства Краснодарского края крупного материального ущерба», — сказала прокурор.

До этого сообщалось, что фигурант не признал вину.

Нестеренко арестовали в мае 2025 года. По данным следствия, он, будучи руководителем краевого управления строительства, использовал свои полномочия в ущерб интересам службы. Действия чиновника, как уточняется, привели к серьезным последствиям и нарушили права государства. Уголовное было дело возбуждено по статье 285 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нестеренко занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края с лета 2024 года и курировал вопросы строительства в регионе. До назначения на высокую должность он работал в «Главном управлении строительства Краснодарского края».

