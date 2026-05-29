Проект «Ленты.ру» отмечен премией ИРИ

«Попавшие в сети» «Ленты. ру» названы лучшим спецпроектом Рунета
Пресс-служба Rambler&Co

Проект «Попавшие в сети» «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co) одержал победу в номинации пятой Национальной премии интернет-контента «Спецпроект в интернет-СМИ». Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил глубину и силу расследования.

Сообщается, что мультиплатформенное журналистское расследование редакции включает три главы — о сетевых вербовщиках, «охоте за подростками» и телефонных аферистах. В качестве дополнения выступает серия обучающих видео с подробным описанием уловок мошенников и практическими советами по защите себя и родных.

Жюри сошлось во мнении, что проект обеспечил широкой аудитории доступ к достоверной информации об угрозах финансам, а также жизни, свободе и безопасности людей.

«Награда премии ИРИ — заслуга всей команды «Ленты.ру», создавшей не просто журналистский материал, а мультиплатформенный инструмент. «Попавшие в сети» — масштабная социальная миссия, наша задача — вооружать аудиторию знаниями для защиты себя и близких», — подчеркнул исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

 
