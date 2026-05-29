День сварщика назвали нужным праздником

Сварщик Левашов: я рад, что День сварщика стал официальным праздником

Праздник День сварщика нужен в России, заявил «Газете.Ru» победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» 2026 года, сварщик Великолукского завода «Транснефтемаш» Владимир Левашов.

«Я рад, что праздник сделали официальным. Персонально для меня этот праздник является значимым. Я уже 25-ый год в профессии, каждый раз разные задачи. Нет границ до полного совершенства, разный диаметр труб, толщина, пространственное положение», — сказал он.

Левашов отметил, что участие в конкурсе «Лучший по профессии» стало для него волнением, которое надо преодолеть.

«Остальные этапы просто делаешь свою работу. На предстоящем конкурсе «Лучший по профессии» я приложу все свои усилия, знания и опыт. Но, безусловно, должна присутствовать удача», — отметил он.

Напомним, праздник День сварщика был официально закреплен в календаре распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина в 2025 году. Он отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году в преддверии праздника в 13 регионах России прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Всего запланировано проведение 53 региональных этапов. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральном этапе.