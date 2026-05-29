Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

День сварщика назвали нужным праздником

Сварщик Левашов: я рад, что День сварщика стал официальным праздником
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Праздник День сварщика нужен в России, заявил «Газете.Ru» победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» 2026 года, сварщик Великолукского завода «Транснефтемаш» Владимир Левашов.

«Я рад, что праздник сделали официальным. Персонально для меня этот праздник является значимым. Я уже 25-ый год в профессии, каждый раз разные задачи. Нет границ до полного совершенства, разный диаметр труб, толщина, пространственное положение», — сказал он.

Левашов отметил, что участие в конкурсе «Лучший по профессии» стало для него волнением, которое надо преодолеть.

«Остальные этапы просто делаешь свою работу. На предстоящем конкурсе «Лучший по профессии» я приложу все свои усилия, знания и опыт. Но, безусловно, должна присутствовать удача», — отметил он.

Напомним, праздник День сварщика был официально закреплен в календаре распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина в 2025 году. Он отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. В этом году в преддверии праздника в 13 регионах России прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Всего запланировано проведение 53 региональных этапов. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральном этапе.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!