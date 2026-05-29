В Нидерландах девочка сходила в ресторан McDonald's и осталась без пальца на ноге, пишет NU.
Инцидент произошел на территории ресторана McDonald's в нидерландской деревне Хейс-тер-Хайде. Во время катания на детской горке девочка получила серьезную травму ноги.
Как рассказывают очевидцы, школьница спустилась с горки с сильным кровотечением. Сотрудники ресторана оказали ей первую помощь, после чего девочку доставили в больницу на машине скорой помощи.
Врачи не смогли спасти один из пальцев ноги — его пришлось ампутировать.
Что именно произошло на игровой площадке, пока неизвестно. Представители McDonald's сообщили, что поддерживают связь с семьей пострадавшей и проводят расследование.
Также проверяется, могла ли причиной травмы стать неисправность горки. В компании отметили, что игровое оборудование ежегодно проходит инспекцию у сертифицированных специалистов.
