В Нидерландах школьница осталась без пальца на ноге после похода в McDonald's

В Нидерландах девочка сходила в ресторан McDonald's и осталась без пальца на ноге, пишет NU.

Инцидент произошел на территории ресторана McDonald's в нидерландской деревне Хейс-тер-Хайде. Во время катания на детской горке девочка получила серьезную травму ноги.

Как рассказывают очевидцы, школьница спустилась с горки с сильным кровотечением. Сотрудники ресторана оказали ей первую помощь, после чего девочку доставили в больницу на машине скорой помощи.

Врачи не смогли спасти один из пальцев ноги — его пришлось ампутировать.

Что именно произошло на игровой площадке, пока неизвестно. Представители McDonald's сообщили, что поддерживают связь с семьей пострадавшей и проводят расследование.

Также проверяется, могла ли причиной травмы стать неисправность горки. В компании отметили, что игровое оборудование ежегодно проходит инспекцию у сертифицированных специалистов.

Ранее стало известно, какие чаевые оставил Трамп курьеру из McDonald's.