В Алтайском крае компания школьников с палкой издевались над мальчиком

Алтайские прокуроры проводят проверку после видео с издевательством над ребенком
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае прокуроры организовали проверку после того, как компания несовершеннолетних напала на ребенка. Об этом ведомство сообщает в своих соцсетях.

О ситуации стало известно после публикации в соцсетях. По данным пабликов, инцидент произошел в селе Новониколаевка. На опубликованных кадрах заметно, как агрессоры требуют, чтобы школьник что-то сделал для них. Несмотря на мольбы, издевательства продолжаются, пострадавшего заставляют танцевать.

Известно, что школьникам от 10 до 12 лет, с собой у них была палка. Это якобы не первый подобный случай. Зимой компания уже издевалась над мальчиком, но тогда ему удалось сбежать.

«Территориальной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего», – сообщается в публикации ведомства.

Следователи также проводят проверку, в действиях школьников они усмотрели признаки хулиганства с применением насилия. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Республике Алтай подростки заставили девочку опуститься на колени и избили.

 
