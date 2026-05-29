В Англии учителю, сделавшему около 100 фотографий учениц под юбкой, грозит тюрьма

В Англии учителю, сделавшему около 100 фотографий учениц под юбкой, грозит тюрьма, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 36-летний бывший учитель Абусали Рахман признал себя виновным в 21 преступлении, связанном со съемкой учениц под юбкой. Свои действия он совершал в нескольких средних школах на северо-западе Англии с декабря 2023 года по 2025 год.

Всего полиция насчитала более таки 100 снимков. Адвокат обвиняемого попросил суд учесть «кризис психического здоровья» его подзащитного и провести психиатрическую экспертизу.

Полиция арестовала Рахмана в июне 2025 года после того, как один из родителей сообщил о распространении в соцсетях непристойного изображения их ребенка в школьной форме. Детектив-сержант Саймон Франс заявил, что признание Абусали стало результатом «кропотливого расследования».

Представитель Королевской прокуратуры Алекс Манн назвал дело «ужасающим злоупотреблением доверием», отметив, что Рахман сначала публиковал в интернете дипфейк-изображения, а затем перешел к съемке реальных школьниц. Собранные доказательства оставили обвиняемому «мало выбора, кроме признания вины», что избавит жертв от необходимости давать показания в суде.

Ожидается, что приговор по делу мужчины будет вынесен в начале сентября 2026 года.

