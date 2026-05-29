Москвичам спрогнозировали аномально холодную погоду

В ближайшие дни в столичном регионе сохранится холодная погода, в предстоящие выходные температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4 градуса. По области местами ожидается до +2 градусов, сообщила в беседе с RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодня она спрогнозировала москвичам пасмурную и сырую погоду с температурными колебаниями от +11 до +13 градусов. Завтра, 30 мая, ожидается аналогичная погода с холодным северным ветром. Ночью температура в сто лице составит +4…+6 градусов, по области снизится до +2 градусов. Днем ожидается от +13 до +15 градусов в Москве и от +10 до +15 градусов по региону.

В ночь на воскресенье не прогнозируется существенных осадков, а днем местами ожидается кратковременный дождь. При этом станет чуть теплее – так, ночью в столице температура будет варьироваться от +6 до +8 градусов, в области до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов в Москве и от +12 до +17 градусов в Подмосковье. Однако вместе с тем сохранится северо-западный ветер, а температура по-прежнему будет отклонятся от нормы в сторону минуса на 4 градуса.

Заметно улучшиться погода не раньше конца первой пятидневки июня, заключила Позднякова.

Ранее синоптик предупредил, что на Московскую область надвигаются заморозки и смешанные осадки.