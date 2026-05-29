Портал «Рамблер» признали лучшим ИИ-решением года

LLM-портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал победителем премии «Лидеры цифровизации» (Digital Leaders) в номинации «Лучшее решение с использованием искусственного интеллекта» категории «Бесконтактные сервисы», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Как отметила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова, победа в премии является признанием большой работы всей команды.

«Несмотря на стремительное развитие технологий, люди остаются для нас на первом месте. Мы следим за меняющимися потребностями пользователей наших продуктов и сервисов, чтобы внедрять действительно полезные и востребованные инновации в долгосрочной перспективе», — сказала она.

Иванова добавила, что «Рамблер» стал первым в России LLM-порталом, использующим ИИ для взаимодействия человека с контентом.

Напомним, «Лидеры цифровизации» — премия в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, которые внесли вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов.