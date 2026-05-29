В Волжском оценили качество воздуха после атаки украинских дронов

Специалисты не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе в Волжском, где химическое предприятие подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«Пробы взяли, превышений нет, ситуация в норме», — говорится в заявлении.

В ночь на 29 мая над территорией страны сбили 208 украинских дронов самолетного типа. В том числе была атакована Волгоградская область. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Волжский загорелось химическое предприятие. На юге Волгограда зафиксировали пожары на объектах топливно-энергетического комплекса. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали все возгорания.

Более того, в результате налета БПЛА на заводе синтетического волокна в Волжском пострадали два человека — 55-летняя женщина и 60-летний мужчина. Первую доставили в больницу в тяжелом состоянии, второго спасти не удалось. Еще один человек получил травмы в доме на улице Вершинина в Волгограде, ему госпитализация не потребовалась.

Ранее украинские дроны повредили здание детского сада в Волгограде.

 
