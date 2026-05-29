Россиянам назвали бесполезные средства от комаров

Роскачество: некоторые натуральные спреи не защищают от укусов комаров
Ряд средств для защиты от комаров, в числе которых некоторые натуральные спреи, браслеты и ультразвуковые устройства, могут оказаться бесполезны на практике. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

По словам экспертов, одними из малоэффективных средств являются репелленты на основе эфирных масел (гвоздика, лемонграсс или розмарин).

«Хотя такие продукты звучат экологично, они проходят менее строгую проверку на эффективность, чем синтетические аналоги. Настоящие репелленты с действующим веществом относятся к дезинфекционным средствам и обязаны проходить государственную регистрацию. Если потребитель все же выбирает натуральный репеллент, лучше остановиться на средствах с 30% содержанием масла лимонного эвкалипта», — объяснили в пресс-службе.

В Роскачестве подчеркнули, что нужного эффекта также не дают браслеты от комаров, поскольку их недостаточно для защиты всего тела.

Помимо этого, бесполезными оказываются и ультразвуковые репелленты. Эти устройства не защищают от насекомых по фундаментальным биологическим причинам. Также малоэффективны свечи с цитронеллой.

Эксперты объяснили, что при выборе средства защиты от комаров следует ориентироваться на подтвержденную эффективность и обязательную государственную регистрацию. Не менее важно обращать внимание на сроки изготовления и годности товара, учитывать его категорию, которая указывает на продолжительность работы, а также изучать концентрацию действующего вещества.

Терапевт, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко до этого предупреждал, что длительное использование фумигаторов и других подобных средств от насекомых в закрытом помещении может навредить организму человека. По его словам, такие устройства способны вызывать аллергические реакции и нарушения в работе нервной системы.

