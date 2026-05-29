С июня на российских АЗС введут новые правила для водителей

Юрист Гребнева: за использование телефона на АЗС могут внести в черный список

Автовладельцы, которые разговаривают по телефону рядом с топливной колонкой вне салона автомобиля, с 1 июня могут столкнуться с отказом в обслуживании на АЗС или попасть в черный список заправочной станции. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

По ее словам, с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе автозаправочных станций. Правила предусматривают запрет на использование мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры. Исключение сделано только для оплаты через QR-код на терминале.

Гребнева отметила, что отдельной административной ответственности за такое нарушение пока не предусмотрено. Однако АЗС являются частной территорией, поэтому их владельцы вправе отказать клиенту в обслуживании, не активировать колонку, отменить оплату, потребовать покинуть территорию или внести нарушителя в черный список.

Адвокат также не исключила, что сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия человека угрозой безопасности. В этом случае вопрос о возможном административном правонарушении будут решать правоохранительные органы.

