Врач рассказала о пользе орехов и семян для защиты от болезни Альцгеймера

Орехи и семена важны для профилактики когнитивных нарушений и замедления дегенеративных процессов в нервной системе, поскольку в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Семена льна и грецкие орехи — это известные источники полиненасыщенных жирных кислот. В семенах льна содержится омега-3, такая же, как в рыбе. В грецких орехах преобладают омега-6 и омега-9. В целом, именно полиненасыщенным жирным кислотам уделяется внимание в направлении защиты от Альцгеймера уже около 20 лет», — пояснила Белоусова.

По ее словам, полезные жиры присутствуют почти во всех видах орехов, однако, их количество стоит ограничить пациентам с диабетом или ожирением из-за высокой калорийности. Врач также посоветовала уделять внимание свежести продуктов, поскольку жирные кислоты в льне и льняном масле быстро окисляются. В результате они приобретают горький вкус, что делает продукт вредным.

Невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что жевание жвачки может временно улучшить внимание и способность планировать. Специалист объяснила, что процесс жевания активирует сенсомоторные сети мозга и усиливает кровоток в префронтальной коре, что приводит к временному улучшению внимания и планированию. Однако такие изменения имеют кратковременный характер и проходят сразу после того, как человек прекращает жевать.

