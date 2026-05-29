Врач рассказала, как понять, что алкоголь еще не выветрился

Нарколог Калюжная: кофе и холодный душ не выводят алкоголь из организма
Точных бытовых способов определить, полностью ли алкоголь покинул организм и можно ли садиться за руль, не существует. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.

Специалист пояснила, что печень взрослого человека выводит в среднем от 0,1 до 0,15 промилле алкоголя в час. По ее словам, ускорить этот процесс с помощью кофе, холодного душа или прогулок невозможно. Она также отметила, что у женщин выведение этанола обычно происходит медленнее из-за физиологических особенностей.

Калюжная подчеркнула, что многие ошибочно ориентируются на собственное самочувствие, считая себя трезвыми при отсутствии головокружения, нарушений речи или координации. Однако ощущение нормального состояния может вернуться значительно раньше, чем алкоголь полностью исчезнет из крови.

По словам нарколога, человек может чувствовать себя хорошо, несмотря на сохранение в крови 0,3–0,5 промилле алкоголя. При этом реакция остается замедленной, а координация может быть нарушена. Именно поэтому, как отметила специалист, многие нетрезвые водители ошибочно уверены, что уже способны безопасно управлять автомобилем.

Также врач опровергла распространенное мнение о том, что сон ускоряет отрезвление. Она пояснила, что во время сна алкоголь выводится с той же скоростью, что и в состоянии бодрствования. После вечернего употребления крепкого алкоголя человек может проснуться через шесть–семь часов, но содержание спирта в крови все еще может оставаться значительным.

Калюжная добавила, что наиболее надежным способом проверки остается использование сертифицированного алкотестера. По ее словам, при любых сомнениях от поездки за рулем следует отказаться.

Ранее психиатр предупреждала об опасности первого алкоголя на выпускных вечерах.

 
