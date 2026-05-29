В Британии мужчина попал под поезд после побега из-под стражи

Standard: британец сбежал из-под стражи по дороге в суд и попал под поезд

Мужчина в Великобритании смог сбежать из-под стражи во время транспортировки в суд, но попал под поезд. Об этом сообщает газета Standard со ссылкой на полицию.

По информации журналистов, инцидент произошел утром 28 мая после того, как мужчина сбежал из автомобиля для перевозки осужденных, который вез его на слушание.

Как пишет Standard, подозреваемый сбежал от охраны, когда автомобиль остановился на обочине. При этом двое охранников получили травмы. Вскоре после начала розыска он был найден на путях у ближайшей железнодорожной станции.

