Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Британии мужчина попал под поезд после побега из-под стражи

Standard: британец сбежал из-под стражи по дороге в суд и попал под поезд
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Мужчина в Великобритании смог сбежать из-под стражи во время транспортировки в суд, но попал под поезд. Об этом сообщает газета Standard со ссылкой на полицию.

По информации журналистов, инцидент произошел утром 28 мая после того, как мужчина сбежал из автомобиля для перевозки осужденных, который вез его на слушание.

Как пишет Standard, подозреваемый сбежал от охраны, когда автомобиль остановился на обочине. При этом двое охранников получили травмы. Вскоре после начала розыска он был найден на путях у ближайшей железнодорожной станции.

В марте в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который украл складной нож из магазина и попытался скрыться на автобусе. Инцидент произошел в Приморском районе города. Посетитель гипермаркета взял складной нож и попытался уйти, не заплатив. Продавец заметил это, нажал кнопку тревожной сигнализации и попытался задержать мужчину, но тот оттолкнул его и выбежал на улицу.

Ранее пьяный волгоградец похитил мужчину, угнал его авто и пытался сбежать от полиции через окно.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!