Россия — новый ковчег традиционных ценностей для жителей Европы. Об этом заявил аналитик из Франции Фабрис Сорлини, отец десяти детей, уже 11 лет живущий в России, на Международном форуме по безопасности.

Центральной темой мероприятия стала защита духовно-нравственных ценностей.

Сорлини напомнил, что еще в 2012 году на фоне легализации однополых браков во Франции в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Это, по его мнению, сделало страну флагманом традиционной повестки в Европе.

По словам Сорлини, Запад утратил духовные основы, потому постепенно «растворяется в наднациональной конструкции без памяти и будущего». Россия же, добавил он, выбрала иной путь: утверждает традиционные ценности и укрепляет цивилизационный суверенитет.

C этим согласился уроженец США и рядовой вооруженных сил России Дерек Хаффман, переехавший в Россию с женой и тремя детьми. По его словам, Америки, в которой он вырос, больше нет.

«Государство, которое была маяком свободы и традиционных ценностей, стало местом, где опасно растить детей», — констатировал он.

Россия, считает Хаффман, дала его семье веру, семью, труд и уважение к корням, а служба в российской армии позволила защитить новую Родину.

«Под руководством Владимира Путина Россия стала форпостом против морального разложения, охватившего значительную часть мира», — заявил американец.

Замглавы ПСБ Владимир Катренко отметил связь духовно-нравственных ценностей с экономикой и корпоративной культурой. Основываясь на исследовании МГУ, «Сколково» и ведущих иностранных бизнес-школ, он сообщил, что бизнес, строящий работу на этических принципах, в разы опережает конкурентов по росту доходов и стоимости акций.

В свою очередь, глава Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева отметила, что историческая память выступает ядром национального мировоззрения и элементом национальной безопасности, и подчеркнула важность опережающей стратегии в этой сфере.

Заместитель руководителя Россотрудничества Андрей Емельянов напомнил о реализации агентством гуманитарной политики России за рубежом, в том числе создании сети Русских домов и культурных центров.

«Наша задача — чтобы люди, которые ищут опору в традиционных духовно-нравственных ценностях, обретали ее в Русских домах», — резюмировал он.