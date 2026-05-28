В Москве можно будет узнать историю юных героев-антифашистов

В Музее Победы откроется выставка «Подвиг молодогвардейцев» о юных героях-антифашистах, участниках подпольной организации «Молодая гвардия», сообщает пресс-служба музея.

Посетители выставки смогут увидеть экспонаты из школьных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Сарапула и Антрацита.

В пресс-службе музея отметили, что представленные на выставке экспонаты расскажут о судьбах и подвигах молодых героев «Молодой гвардии», созданной в 1942 году в оккупированном городе Краснодон.

«в нее вошли около 100 человек, самому юному из которых — Радию Юркину — было 14 лет. Юные подпольщики начали свою деятельность с написания и распространения листовок. В условиях жесткой конспирации молодогвардейцы слушали сводки Совинформбюро и составляли тексты», — говорится в сообщении.

Всего на выставке будет представлено более 50 раритетов, среди которых личные вещи юных героев, фотографии, письма, печатные издания и другие вещи.

Также посетители выставки смогут увидеть шахтерскую лампу и чернильницу, которые использовались для написания листовок. На выставке будут представлены и другие уникальные экспонаты, среди которых берет и бант с гитары 16-летней Лиды Андросовой, учебник алгебры Майи Пегливановой и зонтик Александры Дубровиной.

Экспозиция будет работать до 31 августа 2026 года.