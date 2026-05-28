На конференции Data Fest рассказали, как ИИ определяет истинные потребности читателей

CDS портала «Рамблер» Карпович: ИИ помогает найти подходящий читателю ответ
Александр Килин

Сегодня поток информационных поводов значительно превышает количество данных, которое читатель способен воспринять, заявил в рамках конференции Data Fest 2026 CDS портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Сергей Карпович.

Он отметил, что человеку становится труднее вникать в суть новостей, а технология поиска RAG помогает ИИ-агенту давать наиболее актуальный и полезный ответ.

Карпович привел в пример ИИ-агента «Рамблера», который помогает пользователю задать вопрос в свободной форме и получить подходящий ответ с подтверждающими ссылками.

«Мы используем механизм поиска Elasticsearch, что дает возможность настроить фильтрацию по различным текстовым и нетекстовым параметрам. Используя контекст и историю диалога, учитывая морфологию русского языка, мы стараемся найти максимально подходящий для него ответ», — сказал он.

Напомним, Data Fest 2026 – гибридная конференция сообщества Open Data Science, представляющая собой серию мероприятий в разных городах и странах, посвященных анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению.

 
