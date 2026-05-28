Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ростовчанин получил суровый срок за попытку вступить к террористам

Жителя Ростова-на-Дону осудили на 21 год за работу со схроном взрывчатки РДК
Алексей Филиппов/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева по делу о намерении вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в феврале 2024 года ростовчанин узнал о деятельности РДК и связался в соцсетях с представителем организации. После этого он выразил готовность сотрудничать и получил задание перепрятать взрывчатку и бомбы, которые находились в тайнике.

По данным суда, 16 апреля 2024 года Шиляев забрал содержимое схрона и переместил его в другое место, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге мужчину признали виновным по статьям об участии в террористической деятельности, незаконном обороте взрывных устройств и государственной измене. Ему назначили приговор в виде 21 года лишения свободы: первые пять лет наказания Шиляев проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

Ранее на Кубани осудили жителя за государственную измену при содействии ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!