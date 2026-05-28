Ростовчанин получил суровый срок за попытку вступить к террористам

Жителя Ростова-на-Дону осудили на 21 год за работу со схроном взрывчатки РДК

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева по делу о намерении вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в феврале 2024 года ростовчанин узнал о деятельности РДК и связался в соцсетях с представителем организации. После этого он выразил готовность сотрудничать и получил задание перепрятать взрывчатку и бомбы, которые находились в тайнике.

По данным суда, 16 апреля 2024 года Шиляев забрал содержимое схрона и переместил его в другое место, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге мужчину признали виновным по статьям об участии в террористической деятельности, незаконном обороте взрывных устройств и государственной измене. Ему назначили приговор в виде 21 года лишения свободы: первые пять лет наказания Шиляев проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

