Садовод назвала главную ошибку при высадке рассады

Солнечная погода в конце весны может создавать иллюзию готовности почвы к приему растений. Однако решение ориентироваться на дневную жару при высадке рассады является главной ошибкой дачников. Об этом aif.ru рассказала садовод 30-летним стажем, автор бестселлеров «Не просто огород» и «Цветущий сад» Светлана Самойлова.

«Многие считают, что если днем действительно очень жарко, то можно высаживать. Нет, это самая распространенная ошибка. Мы ориентируемся всегда на температуру почвы. Если почва холодная, то начинается загнивание корневой системы — и, как следствие, увядание растений», — предупредила эксперт.

Она отметила, что перед высадкой необходимо измерить температуру почвы с помощью обычного термометра для воды или для почвы. При этом универсальным вариантом будет именно устройство для воды.

По словам садовода, измерения следует проводить в самое холодное время суток. Тогда нужно совком раскопать ямку глубиной в 15 сантиметров и опустить в нее термометр.

До этого Самойлова говорила, что во время переменчивой погоды поддерживать правильную температуру в теплице на даче помогут автоматические открыватели форточек. По словам эксперта, при выборе таких устройств нужно отдавать предпочтение моделям, у которых пружина не видна снаружи. Такие открыватели будут более стойкими и долговечными.

