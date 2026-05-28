Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Родителям объяснили, на каких подушках детям спасть опасно

Врач Наумов: детям опасно спать на перьевых подушках
Global Look Press

Белок птичьего пера, споры плесени и пылевые клещи являются мощными аллергенами, которые часами контактируют с кожей спящего ребенка. Они способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Олег Наумов.

«Неправильно подобранная подушка — это не вопрос комфорта, это вопрос безопасности. Детям с любой склонностью к аллергии категорически нельзя спать на перьевых и пуховых подушках. Только гипоаллергенные синтетические наполнители, регулярная стирка, защитные чехлы», — сказал специалист.

Он добавил, что при контакте с напичканной аллергенами подушкой первая реакция может быть легкой, но далее она будет усиливается.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Ксения Могирева до этого говорила, что многие родители нередко путают аллергию у детей с ОРВИ, прибегая к неэффективному, а иногда и опасному для здоровья ребенка лечению.

По словам эксперта, для аллергии наиболее характерны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. Если такие симптомы появляются при нормальной температуре тела, это может указывать именно на аллергическую реакцию.

Ранее врач рассказала, чем дыхание ртом опасно для ребенка.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!