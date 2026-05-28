Родителям объяснили, на каких подушках детям спасть опасно

Белок птичьего пера, споры плесени и пылевые клещи являются мощными аллергенами, которые часами контактируют с кожей спящего ребенка. Они способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Олег Наумов.

«Неправильно подобранная подушка — это не вопрос комфорта, это вопрос безопасности. Детям с любой склонностью к аллергии категорически нельзя спать на перьевых и пуховых подушках. Только гипоаллергенные синтетические наполнители, регулярная стирка, защитные чехлы», — сказал специалист.

Он добавил, что при контакте с напичканной аллергенами подушкой первая реакция может быть легкой, но далее она будет усиливается.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Ксения Могирева до этого говорила, что многие родители нередко путают аллергию у детей с ОРВИ, прибегая к неэффективному, а иногда и опасному для здоровья ребенка лечению.

По словам эксперта, для аллергии наиболее характерны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. Если такие симптомы появляются при нормальной температуре тела, это может указывать именно на аллергическую реакцию.

