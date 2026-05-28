В «Аэрофлоте» подвели итоги работы специальной стойки регистрации для многодетных

За месяц работы специальными стойками регистрации «Аэрофлота» для многодетных в аэропорту Шереметьево (№ 316) воспользовались 366 семей, сообщает Telegram-канал авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что с 27 апреля по 26 мая на этих стойках было зарегистрировано 1859 пассажиров.

Также на рейсе SU 1498 «Москва — Грозный» 20 мая был установлен рекорд — в путешествие отправились сразу 5 многодетных семей (в каждой было от 3 до 5 детей).

В авиакомпании добавили, что самыми популярными направлениями у многодетных семей за месяц стали Калининград (198 пассажиров), Сочи (171 пассажир), Грозный (149 пассажиров), Махачкала (104 пассажира) и Владивосток (78 пассажиров).

В пресс-службе «Аэрофлота» напомнили, что услугами специальной стойки регистрации для многодетных могут воспользоваться пассажиры с тремя и более детьми, у которых хотя бы один ребенок младше 12 лет. На стойке пассажирам помогут сдать багаж, оформить детскую коляску и пройти в зону досмотра без очереди.

