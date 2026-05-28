Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В «Аэрофлоте» подвели итоги работы специальной стойки регистрации для многодетных

Более 300 семей воспользовались стойкой регистрации «Аэрофлота» для многодетных
Алексей Переславцев/Аэрофлот

За месяц работы специальными стойками регистрации «Аэрофлота» для многодетных в аэропорту Шереметьево (№ 316) воспользовались 366 семей, сообщает Telegram-канал авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что с 27 апреля по 26 мая на этих стойках было зарегистрировано 1859 пассажиров.

Также на рейсе SU 1498 «Москва — Грозный» 20 мая был установлен рекорд — в путешествие отправились сразу 5 многодетных семей (в каждой было от 3 до 5 детей).

В авиакомпании добавили, что самыми популярными направлениями у многодетных семей за месяц стали Калининград (198 пассажиров), Сочи (171 пассажир), Грозный (149 пассажиров), Махачкала (104 пассажира) и Владивосток (78 пассажиров).

В пресс-службе «Аэрофлота» напомнили, что услугами специальной стойки регистрации для многодетных могут воспользоваться пассажиры с тремя и более детьми, у которых хотя бы один ребенок младше 12 лет. На стойке пассажирам помогут сдать багаж, оформить детскую коляску и пройти в зону досмотра без очереди.

Ранее «Аэрофлот» рассказал об инициативе запуска дополнительных рейсов по «плоским» тарифам.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!