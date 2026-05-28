Ветврач предупредил о серьезной опасности клещей для питомцев

Инфекционные заболевания, которые переносятся через укус клеща, представляют прямую угрозу для домашних питомцев. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Существуют трансмиссивные заболевания, которые переносятся клещом. Сам укус может вызывать аллергические реакции, отеки, боль, дискомфорт, но самое опасное — заражение. Инкубационный период обычно длится до недели. Через три-четыре дня или неделю у животного поднимается температура, возникает лихорадочное состояние, слабость, заплетание задних конечностей, — пояснил эксперт.

Он предупредил, что при появлении таких симптомов важно своевременно оказать животному помощь, чтобы предотвратить трагические последствия. По его словам, в запущенных стадиях при интенсивной кровопотере моча питомца приобретает характерный темный оттенок, что говорит об интенсивной внутренней кровопотере. Такое состояние требует экстренного медицинского вмешательства.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого говорил, что перед тем, как привезти свою собаку на дачу, важно подготовить ее к этому – в противном случае высоки риски, что она подхватит серьезное заболевание. Важно предусмотреть основные опасности, а также отслеживать состояние питомца. Среди основных правил он выделил в первую очередь обработку собаки от клещей и прочих паразитов, которую важно делать заранее по рекомендации ветврача.

