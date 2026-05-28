Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ветеринар объяснил, что нужно сделать для подготовки питомца к авиаперелету

Ветеринар Шеляков: правильная переноска поможет питомцам пережить авиаперелет
Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Питомцы легче перенесут авиаперелет, если подобрать им комфортную переноску и положить туда больше знакомых предметов и какую-то вещь владельца, чтобы ее запах успокаивал. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Предварительно он посоветовал посетить ветеринара, который поможет оценить состояние питомца и собрать аптечку.

«Ветеринар поможет собрать аптечку: подберет препараты, которые подойдут конкретному питомцу и помогут спасти его в самых разных ситуациях на отдыхе. Например, при обострении имеющегося хронического заболевания или аллергической реакции на укус насекомого», — сказал Шеляков.

Специалист также может назначить животному успокоительное, если это потребуется. Перед поездкой ветеринар посоветовал активно погулять с питомцем, кормить его лучше за четыре часа до отправки и не очень плотно, чтобы снизить риск укачивания.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что во время отдыха на даче домашним животным может потребоваться медицинская помощь. Хозяевам важно знать правила оказания первой помощи, а также адрес и режим работы ближайших ветеринарных клиник.

Ранее ветеринар объяснил, как действовать, если питомца укусила змея за городом.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!