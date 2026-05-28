Врач предупредила, что может навредить глазам во время летнего отдыха

Врач Шилова: купание в бассейне может навредить глазам
Ныряние в открытых водоемах и бассейне может навредить глазам во время летнего отдыха, это может привести к сухости, ощущению песка в глазах и конъюнктивиту. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, вода в реках, озерах и море может содержать бактерии, вирусы, простейшие микроорганизмы и химические загрязнения, в бассейне — раздражать слизистую оболочку и усиливать сухость глаз из-за хлорки. В связи с этим врач посоветовала использовать во время купания плотно прилегающие плавательные очки.

«Длительное пребывание в помещениях с кондиционируемым воздухом тоже негативно влияет на глаза. Холодный сухой поток ускоряет испарение слезной пленки, в результате появляются жжение, резь, зрительная усталость и ощущение песка», — добавила Шилова.

В этом случае она посоветовала не сидеть прямо под потоком воздуха и направлять его вверх или в сторону. Эксперт добавила, что зрение может пострадать и во время авиаперелетов, так как в самолете обычно низкая влажность воздуха, работает система вентиляции, человек долго смотрит в экран или читает. Она порекомендовала носить очки вместо контактных линз, не направлять воздушный поток из индивидуального кондиционера на лицо, пить достаточно простой воды и отказаться от алкоголя.

Ученые из Национального университета Сингапура до этого разработали глазные капли на основе шпината, которые могут помочь в лечении синдрома сухого глаза. Синдром сухого глаза — одно из самых распространенных заболеваний глаз в мире. Он сопровождается жжением, покраснением, ощущением песка в глазах и хроническим воспалением.

