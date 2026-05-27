«Чемпионат» зафиксировал рост интереса к Российской премьер-лиге

Интерес россиян к РПЛ вырос на 34% по сравнению с 2022 годом

Интерес к чемпионату «МИР Российская премьер-лига» (РПЛ) повысился за последние годы. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и компании «Ванта Груп».

Исследователи узнали у россиян, как изменился интерес к чемпионату, с кем зрители предпочитают смотреть матчи и что именно привлекает болельщиков в современном российском футболе.

В исследовании приняли участие жители крупных городов России старше 12 лет. Респондентам задали вопросы о восприятии РПЛ, привычках просмотра матчей и отношении к российскому футболу в целом.

Почти 34% респондентов отметили рост интереса по сравнению с 2022 годом. Особенно он заметен среди молодой аудитории: среди интернет-пользователей 12–17 лет об увеличении интереса сообщили более 42% участников. Среди тех, кто смотрел матчи в текущем сезоне, этот показатель достигает почти 47%.

«Футбол для многих – не просто спорт, а еще и повод собраться с близкими. Большинство зрителей не любят смотреть важные матчи в одиночку», — говорится в сообщении.

Около 41% респондентов рассказали, что чаще всего выбирают компанию друзей, еще 26% – семью или родственников. Почти каждый пятый зритель предпочитает следить за матчами вместе со своей второй половиной.

Для 31% респондентов главной площадкой для просмотра остается дом. При этом 15% аудитории предпочитают собираться у друзей или в барах и ресторанах.

Больше половины участников отметили, что для них главное зрелищность и переживания даже в случае проигрыша фаворита. Главными ассоциациями с чемпионатом россиян стали эмоции, азарт, атмосфера больших матчей и вовлеченность трибун.