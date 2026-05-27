Россиян предупредили о вреде бесконтрольного употребления огурцов

Нутрициолог Лепина: огурцы не стоит есть людям с гастритом и кормящим матерям

Чрезмерного употребления огурцов следует избегать пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гастритом и кормящим матерям. После этого овоща также не рекомендуется пить холодную воду. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала нутрициолог, суплементолог Марина Лепина.

Специалист напомнила, что огурец является низкокалорийным продуктом. Однако она посоветовала не есть этот овощ в большом количестве, поскольку он может вызвать чувство голода. Особенно важно не употреблять его перед основным приемом пищи тем, кто борется с лишним весом. В противном случае увеличивается риск переедания.

По словам нутрициолога, от огурцов необходимо отказаться пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, гастритом, энтероколитом, а также при обострении язвы. Кроме того, после употребления овоща не рекомендуется пить холодную воду, газированные напитки и молоко, потому что такое сочетание нарушает работу желудка, затрудняет пищеварение, вызывает тяжесть и боли в животе.

«Осторожно следует употреблять свежие огурцы кормящим матерям, чтобы через грудное молоко не вызвать у малыша урчание, диарею и боли в животе», – добавила эксперт.

При этом она подчеркнула, что огурцы не могут обеспечить организму все необходимые ему питательные вещества.

Агроном, технический консультант Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин до этого рассказал «Газете.Ru», что плоды огурцов начинают горчить и теряют свои вкусовые качества из-за распространенных ошибок при выращивании. Одной из ошибок становится отсутствие правильной подготовки теплицы. Перед высадкой рассады следует удалить все растительные остатки и сорняки из теплицы, а также продезинфицировать и вымыть ее изнутри.

