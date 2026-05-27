Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач раскрыл, чем на самом деле отличается соль разных цветов

Врач Елкин: все виды соли следует употреблять в ограниченном количестве
Shutterstock

Различия между видами соли — черной, белой, розовой — существуют, однако они куда менее значительны, чем внушает маркетинг. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач Павел Елкин.

По его словам, основным компонентом любой соли является хлорид натрия — он составляет 97–99% ее состава. Обычная поваренная соль проходит очистку и часто обогащается йодом, что важно для профилактики заболеваний щитовидной железы.

«Морская соль содержит небольшое количество минералов — магния, калия, кальция — но в таких ничтожных дозах, что говорить о реальной пользе для здоровья не приходится», — отметил Елкин.

Гималайская розовая соль обязана своим цветом следам железа и других минералов, однако их количество настолько мало, что никакого терапевтического эффекта они не дают, продолжил специалист.

Главное, что нужно помнить: избыток любой соли вреден и повышает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Норма потребления — не более 5 граммов в сутки, заключил он.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев до этого предупреждал, что частое потребление соленых продуктов опасно абсолютно для всех людей. Избыток соли нарушает кровообращение, повышает давление и становится причиной развития гипертонии у ранее здорового человека.

Ранее диетолог назвала продукты, которые влияют на старение кожи.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!