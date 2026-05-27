Врач раскрыл, чем на самом деле отличается соль разных цветов

Различия между видами соли — черной, белой, розовой — существуют, однако они куда менее значительны, чем внушает маркетинг. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач Павел Елкин.

По его словам, основным компонентом любой соли является хлорид натрия — он составляет 97–99% ее состава. Обычная поваренная соль проходит очистку и часто обогащается йодом, что важно для профилактики заболеваний щитовидной железы.

«Морская соль содержит небольшое количество минералов — магния, калия, кальция — но в таких ничтожных дозах, что говорить о реальной пользе для здоровья не приходится», — отметил Елкин.

Гималайская розовая соль обязана своим цветом следам железа и других минералов, однако их количество настолько мало, что никакого терапевтического эффекта они не дают, продолжил специалист.

Главное, что нужно помнить: избыток любой соли вреден и повышает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Норма потребления — не более 5 граммов в сутки, заключил он.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев до этого предупреждал, что частое потребление соленых продуктов опасно абсолютно для всех людей. Избыток соли нарушает кровообращение, повышает давление и становится причиной развития гипертонии у ранее здорового человека.

