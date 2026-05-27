Родителям рассказали, до какого возраста брату и сестре можно жить в одной комнате

Психолог Падоров: брату и сестре можно жить в одной комнате до шести лет

Проживание разнополых детей в одной комнате — не приговор, но и не норма. До пяти-шести лет совместное пространство практически безвредно, поскольку у детей в этом возрасте еще не сформированы устойчивые границы приватности. Об этом в интервью РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

Однако, по его словам, после семи лет ситуация в корне меняется: начинается период, когда личное пространство становится психологической необходимостью, а не капризом. Подросток должен иметь возможность переодеться, побыть со своими мыслями или пережить эмоцию наедине. Без этого может развиться хроническое фоновое напряжение, предупредил специалист.

«Если отдельной комнаты нет, задача родителей — создать хотя бы символические границы: разные зоны, шторы, четкое личное время. Ребенок должен знать, что его территория существует», — подчеркнул Падоров.

Вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова до этого говорила, что россияне часто выбирают для покупки компактную студию, ориентируясь исключительно на бюджет. Однако с точки зрения качества жизни семьи это далеко не всегда рациональное решение.

Разнополых детей обычно расселяют по отдельным комнатам уже в 7–9 лет, а однополые подростки могут жить вместе дольше — примерно до 13–15 лет. Минимально комфортная площадь на одного ребенка — 8–10 кв. м, а общая детская на двоих требует уже от 16 кв. м., отметила эксперт.

