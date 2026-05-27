Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Родителям рассказали, до какого возраста брату и сестре можно жить в одной комнате

Психолог Падоров: брату и сестре можно жить в одной комнате до шести лет
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Проживание разнополых детей в одной комнате — не приговор, но и не норма. До пяти-шести лет совместное пространство практически безвредно, поскольку у детей в этом возрасте еще не сформированы устойчивые границы приватности. Об этом в интервью РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

Однако, по его словам, после семи лет ситуация в корне меняется: начинается период, когда личное пространство становится психологической необходимостью, а не капризом. Подросток должен иметь возможность переодеться, побыть со своими мыслями или пережить эмоцию наедине. Без этого может развиться хроническое фоновое напряжение, предупредил специалист.

«Если отдельной комнаты нет, задача родителей — создать хотя бы символические границы: разные зоны, шторы, четкое личное время. Ребенок должен знать, что его территория существует», — подчеркнул Падоров.

Вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова до этого говорила, что россияне часто выбирают для покупки компактную студию, ориентируясь исключительно на бюджет. Однако с точки зрения качества жизни семьи это далеко не всегда рациональное решение.

Разнополых детей обычно расселяют по отдельным комнатам уже в 7–9 лет, а однополые подростки могут жить вместе дольше — примерно до 13–15 лет. Минимально комфортная площадь на одного ребенка — 8–10 кв. м, а общая детская на двоих требует уже от 16 кв. м., отметила эксперт.

Ранее психолог назвал опасные для психики детей мобильные игры.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!