Каждый шестой россиянин назвал роботов частью доставки будущего

Rambler&Co: 45% считают доступность главным критерием доставки будущего
Каждый шестой россиянин (16%) назвал роботов частью доставки будущего, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Самокат».

По данным опроса, 16% россиян связывают доставку будущего с умными постаматами возле дома. Также 15% респондентов считают, что в будущем доставка будет похожа на современную, 13% связывают ее с экологичностью, а 6% считают, что появятся сервисы, предугадывающие потребности пользователей.

Главным критерием доставки будущего 45% респондентов назвали доступность, 21% — максимальную скорость, 14% — экологичность, а еще 10% — автоматизированный процесс.

Опрос показал, что 13% россиян связывают доставку будущего с возможностью перевозок по воздуху. В ходе опроса выяснилось, что 40% респондентов в будущем хотели бы получать заказ в той точке, где находятся в момент доставки. Также 25% считают доставку по воздуху максимально удобной из-за скорости получения заказа, 23% назвали главным преимуществом возможность выбрать точное время, а еще 12% хотели бы получать заказ в ближайшей точке выдачи.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 051 респондент.

 
