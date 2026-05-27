Учитель рассказал о плюсах тренда на «контрольное списывание» в школах

Тренд на «контрольное списывание», которое официально разрешает школьникам использовать рукописные шпаргалки, поможет им побороть страх перед экзаменом. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

Он уточнил, что в рамках такого педагогического приема ученики должны постараться списать как можно больше до того, как учитель заметит и отнимет шпаргалку. По его словам, такой тренд практикуют некоторые преподаватели, особенно молодые, чтобы легализовать то, к чему дети и так стремятся.

«Даже такой труд – подготовить рукописную шпаргалку – уже может быть ценен, поскольку вовлекает ребенка в учебу. Тем более сейчас, когда искусственный интеллект предлагает разные варианты списывания, нужно учить методикам осмысленного использования различных материалов. Как экспериментальный этюд такая практика может быть уместна и полезна: через нее у кого-то появится интерес к предмету или ослабнет страх перед контрольными», – пояснил Снегуров.

При этом эксперт подчеркнул, что такая идея имеет и риски. Так, например, дети могут столкнуться с иллюзией того, что списывать можно всегда. В связи с этим им нужно напоминать, что рассчитывать нужно на собственные силы, волю, память, способность анализировать.

Адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко до этого рассказал «Газете.Ru», что попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом.

Ранее в Госдуме не поддержали идею запретить сайты с ГДЗ.