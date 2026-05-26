В Сбере назвали количество действующих против России мошеннических колл-центров

Не менее 500 мошеннических колл-центров работают против России, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках международного форума по безопасности.

Он отметил, что чаще всего злоумышленники задействуют телефонное мошенничество.

«В основном мошеннические колл-центры работают с территории Украины. Спасибо правоохранительным органам, потому что на территории России мы видим лишь единичные случаи, в последнее время вообще не имеем информации о том, что какие-то телефонные кол-центры в России были выявлены», — сказал он.

Кузнецов добавил, что в основном киберпреступники выводят денежные средства через криптокошельки и криптовалюту.

«То же самое происходит с юридическими лицами, когда какая-то атака на юридическое лицо происходит, на какую-то крупнейшую компанию, но на самом деле через атаки зловредными вирусами блокируются компании, предлагаются выкупы, как правило, тоже через криптовалюту», — заключил Кузнецов.

 
