В России стартовал конкурс по ИИ для детей и молодежи

В России ко Дню защиты детей стартовал международный конкурс по ИИ для детей и молодежи AI Challenge, сообщает пресс-служба Сбера.

Задачи для конкурса были подготовлены Сбером, компаниями-партнерами и участниками Альянса в сфере ИИ.

В ходе конкурса участники проверят свои навыки в разработке автономных универсальных ИИ-агентов для информационной безопасности, систем автоматического восстановления изображений и других аспектах.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, AI Challenge объединяет талантливых и целеустремленных ребят.

«Каждый год мы усложняем задачи конкурса — и каждый раз участники с ними прекрасно справляются. На реальных бизнес-кейсах школьники и студенты очень быстро растут как профессионалы, получают знания и навыки для работы в ведущих технологических компаниях», — сказал он.

Конкурс разбит на 3 категории участников: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты».

«Победа в AI Challenge — это событие, изменившее все. Конкурс уникален. В нем все особенное: задачи, окружение, атмосфера», — рассказала победительница конкурса AI Challenge2025 в категории «Школьники» Диана Комарова.

Также победитель в категории «Начинающие» Георгий Богданов рассказал, что благодаря конкурсу участники развиваются.

«Победа в AI Challenge стала стартом в мир серьезных технологических конкурсов международного уровня и понятным способом войти в сферу реального искусственного интеллекта», — сказал он.

Кроме того, еще один победитель в категории «Начинающие» Федор Степин рассказал, что участие в конкурсе дает уникальный опыт для решения нестандартных задач.

«Конкурс дает возможность проверить свои силы, посоревноваться и пообщаться с ребятами. В отличие от других олимпиад на AI Challenge участники решают актуальные кейсы крупных компаний», — сказал он.

На первом этапе конкурса участники будут проходить индивидуальные испытания, формируясь в команды. Во втором этапе участники будут решать задачи индивидуально или в командах, а в финале ребят ждут более сложные задания и доработки решений до прототипов продуктов.

Сильнейших участников наградят на конференции Artificial Intelligence Journey в Москве. Общий призовой фонд конкурса – 15,6 млн рублей. Победители конкурса смогут пройти образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.