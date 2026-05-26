Названа неожиданная привычка, от которой можно потолстеть

Содержащийся в вейпах никотин способен влиять на обмен веществ: в краткосрочной перспективе он может ускорять метаболизм, однако при длительном употреблении вызывает гормональные сбои, которые влияют на аппетит, уровень инсулина и кортизола. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-эндокринолог Игорь Панькин.

Нарушение баланса этих гормонов, по его словам, может приводить к накоплению жира и изменению жирового обмена. К тому же зависимость от вейпов нередко сопровождается несбалансированным питанием, что также повышает риск набора лишнего веса.

Хотя напрямую вейпы нельзя назвать основной причиной ожирения, их влияние на гормональную систему и обмен веществ в сочетании с образом жизни может способствовать появлению лишних килограммов, подытожил специалист.

Врач общей практики Иван Удалов до этого говорил, что потребители вейпов рискуют столкнуться с серьезными патологиями дыхательной системы, на которые указывают одышка, хронический кашель и изменение цвета мокроты.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ для вейпов.