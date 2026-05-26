Россиянам объяснили, в каких случаях законно вводить дресс-код на работе

Российские работодатели имеют право вводить на работе дресс-код, однако строго при условии, что соответствующие правила прописаны в локальных актах компании, а сотрудника с ними ознакомили под роспись. Причем все обозначенные требования должны быть обоснованными, объяснил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Правила организации в части внешнего вида сотрудников обычно указываются либо в трудовом распорядке, либо в корпоративном кодексе. Причем они должны быть мотивированными – например, если соблюдение дресс-кода важно для имиджа компании, безопасности труда, пояснил юрист.

Что касается наказания за нарушение правил, то в ТК РФ есть три вида взысканий, включая замечание, выговор и увольнение. Однако применяться к сотрудникам эти меры могут лишь при ненадлежащем исполнении обязанностей по вине работника.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами, — добавил Хаминский. — Отказ в приеме на работу или увольнение должны быть основаны исключительно на способности человека выполнять свои трудовые обязанности».

Если речь идет об увольнении, то сначала работодатель должен наложить другие, более мягкие санкции на сотрудника – начиная с замечания и требования написать объяснительную, заключил специалист.

Россиян ранее предупредили, что игнорирование дресс-кода может отпугнуть работодателя.